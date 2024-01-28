Как сэкономить на поездках на городском транспорте до 30%?

Максим Ликсутов рассказал о преимуществах сервиса «МультиТранспорт»

«МультиТранспорт» представляет собой единый абонемент на городской транспорт, самокаты, велосипеды и такси. Это отличное решение для тех, кто часто пользуется городским транспортом, ведь использование данного абонемента позволяет сэкономить до 30% на оплате проезда.

Благодаря возможностями билетной системы столицы горожане могут спланировать поездки на одной цифровой платформе по оптимальному тарифу.

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2023 году с помощью сервиса «МультиТранспорт» в городском транспорте, на самокатах, велосипедах и такси совершено почти 170 тысяч поездок.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Мы продолжаем развивать в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), благодаря которой пассажир может планировать выгодные поездки на одной цифровой платформе. Наша билетная система позволяет собрать оптимальный тариф с учетом всех видов городского транспорта и такси. Мы улучшаем наши инновационные сервисы, чтобы поездки становились еще доступнее и проще. Такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин

Воспользоваться сервисом «МультиТранспорт» можно в приложении «Метро Москвы».

Сейчас в единый тариф входит безлимитный абонемент на поездки в метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте, а также от 10 до 40 поездок на такси от или до станций метро, МЦК и МЦД протяженностью не более 5 км. В теплый сезон также можно подключить абонемент для безлимитных поездок на велосипедах Велобайк и самокатах.

Источник: Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы