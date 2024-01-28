Редчайший гибридный Lamborghini продают в Дубае
Дубай известен как город, где можно найти самые эксклюзивные и дорогие автомобили в мире. И вот в одном из местных автосалонов появился в продаже один из самых редких суперкаров Lamborghini современности – Sian FKP 37 Roadster.
Эта модель была выпущена в ограниченном количестве в 2020 году, всего 19 экземпляров. Все они были распроданы ещё до премьеры, поэтому сейчас найти Lamborghini Sian FKP 37 Roadster можно только на вторичном рынке.
Один из таких автомобилей представлен в Дубае. Родстер окрашен в чёрный цвет Nero Aldebaran с множеством золотых акцентов, включая колёса, шильдики и крышку топливного бака. В аналогичном ключе оформлен и салон, где чёрные алькантара и кожа сочетаются с неокрашенным углепластиком и золотистыми элементами декора, а также нитью прострочки такого же цвета.
Технически модель идентична другим выпущенным Sian FKP 37 и оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного мотора V12 мощностью 785 л. с. и запитанным от ионистора 34-сильным электромотором e-motor, встроенным в роботизированную коробку передач ISR с одним сцеплением. Совокупная мощность составляет 819 л. с.
Пробег выставленного на продажу родстера заявлен как минимальный, что делает его отличным вариантом для коллекционеров. Цена автомобиля составляет 4,6 миллиона долларов.
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Источник: f1rstmotors.com
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