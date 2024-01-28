Редчайший гибридный Lamborghini продают в Дубае

Редчайший супергибрид Lamborghini Sian FKP 37 Roadster выставили на продажу

Дубай известен как город, где можно найти самые эксклюзивные и дорогие автомобили в мире. И вот в одном из местных автосалонов появился в продаже один из самых редких суперкаров Lamborghini современности – Sian FKP 37 Roadster.

Lamborghini Sian FKP 37 Roadster

Эта модель была выпущена в ограниченном количестве в 2020 году, всего 19 экземпляров. Все они были распроданы ещё до премьеры, поэтому сейчас найти Lamborghini Sian FKP 37 Roadster можно только на вторичном рынке.

Lamborghini Sian FKP 37 Roadster

Один из таких автомобилей представлен в Дубае. Родстер окрашен в чёрный цвет Nero Aldebaran с множеством золотых акцентов, включая колёса, шильдики и крышку топливного бака. В аналогичном ключе оформлен и салон, где чёрные алькантара и кожа сочетаются с неокрашенным углепластиком и золотистыми элементами декора, а также нитью прострочки такого же цвета.

Технически модель идентична другим выпущенным Sian FKP 37 и оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного мотора V12 мощностью 785 л. с. и запитанным от ионистора 34-сильным электромотором e-motor, встроенным в роботизированную коробку передач ISR с одним сцеплением. Совокупная мощность составляет 819 л. с.

Пробег выставленного на продажу родстера заявлен как минимальный, что делает его отличным вариантом для коллекционеров. Цена автомобиля составляет 4,6 миллиона долларов.

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Источник: f1rstmotors.com