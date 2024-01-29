Пикап Chery хочет вытеснить с рынка Toyota Hilux

Новый среднеразмерный Chery Pickup поступит в продажу в начале 2025 года

Впервые появились изображения среднеразмерного пикапа Chery, который нацелен на завоевание мировых рынков. Издание Carscoops, используя эксклюзивную информацию, изобразило эту новинку.

Новый пикап с двойной кабиной похож на «Nissan Navara, который встретился с Hyundai Azera/Grandeur 6-го поколения». Передняя часть украшена шестиугольной решеткой, плавно переходящей в светодиодные фары. Бампер, капот и передние крылья имеют округлый и скульптурный дизайн, что разительно отличается от грубых и прямых линий, характерных для конкурентов.

Уникальная нижняя облицовка придает Chery Pickup некоторые черты внедорожника, хотя, вероятно, серийные модели будут оснащены более утилитарными стальными бамперами.

По интерьеру этот пикап больше напоминает легковой автомобиль, он оборудован 10,25-дюймовым цифровым дисплеем и 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой.

Ожидается, что в стандартной комплектации будут представлены беспроводная зарядка телефона, беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, 3D-камера кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений и подогрев руля. В базу также войдет полный набор систем помощи водителю, хотя у Chery они не всегда работают безупречно.

По слухам, которые пока не подтверждены, у Chery Pickup будет рамный кузов.

В отношении силовой установки есть несколько потенциальных вариантов, включая электрическую версию, подключаемый гибрид и вариант с ДВС. Кроме того, батарея может быть заменяемой, поскольку автопроизводитель Nio подписал соглашение с Chery об использовании его станций замены батарей.

Chery Pickup готовится конкурировать в сегменте среднеразмерных пикапов с такими моделями, как Toyota Hilux, Ford Ranger, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, LDV T60, Volkswagen Amarok, GMW Cannon и будущий пикап от BYD.

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Источник: Carscoops