Заменить или отремонтировать — что делать, если в автомобиле сломался резонатор

Водителям объяснили, в каких случаях резонатор автомобиля подлежит срочной замене

Один из элементов системы выпуска отработанных газов автомобиля – резонатор, который находится между катализатором и глушителем. Основными задачами резонатора являются сглаживание пульсаций газов, возникающих в выпускном тракте в процессе работы двигателя, а также снижение температуры выхлопных газов.

Поток выхлопных газов неоднороден, как правило, это постоянный пульсирующий поток из отдельных порций газа. Пульсации на выходе соответствуют тактам работы двигателя, из-за их хаотичного смешивания и «наталкивания» друг на друга может возникнуть сопротивление (подпор). В результате может снизиться мощность, как итог – расход топлива повысится. Перед разработчиками при проектировании выпускной системы стоит задача сделать эти пульсации максимально упорядоченными, чтобы предотвратить подпор в выпуске.

Фактически резонатор – это своеобразный лабиринт, при проходе через который выхлопные газы замедляют скорость и частично снижают температуру, в результате понижается и акустический фон. Различают комбинированные резонаторы (именно такими оснащены все современные автомобили) и спортивные – с пониженным сопротивлением. Их конструкцию очень тщательно просчитывают на заводских стендах, чтобы добиться максимальной эффективности отвода потока газов. Существуют и прямоточные резонаторы, их конструкция направлена на бескомпромиссную эффективность работы выпуска. Такие резонаторы применяются только на гоночных автомобилях.

У резонатора существует две неисправности: прогар внешней оболочки и разрушение внутренней структуры – прогар труб и стенок. Из-за этих повреждений может повыситься уровень шума, а в салоне – появиться запах выхлопа. При первых признаках повреждения резонатора нужно его оперативно заменить или сделать качественный ремонт.

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Источник: autonews.ru