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Вы не поверите, каким был первый полноприводный Porsche

Этот охотничий автомобиль от Порше выпускали серийно, но не для охоты

Индекс «597» выглядит спортивно, если перед ним поставить слово Porsche. Но эти три цифры не имеют к спорту никакого отношения. Данная машина разрабатывалась в рамках тендера для военных в начале 1950-х годов.

Porsche 597
Porsche 597

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Немецкой армии требовался легкий и надежный автомобиль, способный преодолевать бездорожье и простой в обслуживании. Инженеры из Цуффенхаузена разработали Porsche 597, получивший прозвище «Ягдваген» (Jagdwagen в переводе с немецкого – «охотничий автомобиль»).

Porsche 597
Porsche 597

Также в тендере участвовали Auto Union (предшественница Audi) и Goliath (дочерняя компания автопроизводителя Borgward).

Porsche 597
Porsche 597

Глядя на фото, кажется, что 597-й – это родственник Volkswagen Type 181. Но сходство у них исключительно внешнее. Кроме того, VW появился гораздо позже – в конце 1960-х годов.

Porsche 597
Porsche 597

Первый полноприводный автомобиль от Porsche имел заднемоторную компоновку с четырехцилиндровым двигателем от спортивного автомобиля 356. Этот 1,6-литровый мотор boxer развивал мощность 50 лошадиных сил и мог разгонять внедорожник до 100 км/ч.

Porsche 597
Porsche 597

Porsche 597 был очень маневренным (3,6 метра в длину) и весил всего 870 килограммов. Благодаря специальной четырехступенчатой механической коробке передач машина обладала отличными внедорожными возможностями. Особенность коробки была в наличии короткой передачи G – Gelände, что означает «местность».

Porsche 597
Porsche 597

597-й без труда преодолевал 65-градусные подъемы всего при 1000 оборотов в минуту. Кузов представлял собой водонепроницаемый монокок, что позволяло военному автомобилю плавать.

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За простеньким дизайном скрывалось сложное оборудование. Porsche спроектировала автомобиль с независимой подвеской, телескопическими амортизаторами и возможностью выбора полного привода благодаря инновационному соединению передней оси с двигателем. Сам мотор с воздушным охлаждением был доработан таким образом, чтобы быть как можно надежнее.

Таких Porsche было выпущено всего 71. В 1958 выпуск 597-х прекратился, так как военные переключились на более дешевый внедорожник Typ F91 Munga от компании Auto Union.

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Кирилл Панов
29.01.2024
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