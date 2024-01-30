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Прошлогодние Jetour Dashing распродают с хорошим дисконтом

На кроссовер Jetour Dashing 2023 г.в. дают скидку в 300 000 рублей

С 25 января по 29 февраля 2024 года городской кроссовер Jetour Dashing все официальные дилеры бренда предлагают со скидкой до 300 тысяч рублей по программе «Большая выгода Jetour».

В акции участвуют модели Dashing любой комплектации 2023 года выпуска. С учетом выгоды приобрести такие автомобили в версии Comfort Plus можно за 2 189 900 рублей, Comfort (с роботизированной коробкой) – за 2 409 900 рублей, Elite – за 2 539 900 рублей, Luxury 1.5 – за 2 679 900 рублей и Luxury 1.6 – за 2 889 900 рублей.

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Предложение доступно во всех официальных дилерских центрах Jetour в России.

Также до конца февраля на весь модельный ряд Jetour продолжают действовать кредитные предложения от четырех банков: Альфа-Банк, Совкомбанкк, Росбанк Авто и Банк Открытие. Альфа-Банк предлагает при покупке автомобилей рассрочку на срок до 60 месяцев без процентов и переплат, а остальные три банка – кредит без первоначального взноса.

Сегодня в России бренд Jetour представлен тремя моделями: Dashing, Х7 Plus (от 2 999 900 рублей), X90 Plus (от 3 399 900 рублей). Скоро в продаже также появится полноприводный «внедорожник для путешествий» T2, цену пока не объявили.

Напомним, Jetour – суббренд компании Chery, под которым выпускают кроссоверы и внедорожники для путешествий, что заложено уже в самом названии.

Источник: Jetour

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За РулемАлексеева Елена
30.01.2024
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