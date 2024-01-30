Эксперт перечислил причины появления трещин на ветровом стекле

Ян Хайцеэр: трещины на лобовом стекле часто результат неотремонтированного скола

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, что трещины на лобовом стекле автомобиля могут возникнуть из-за невовремя отремонтированных сколов, резких перепадов температуры, заводского брака или конструктивных особенностей автомобиля.

Появление трещин может быть обусловлено резким изменением температуры, например, при попытке быстро отогреть стекло для удаления наледи. Здесь важно правильно использовать отопление и кондиционер, избегая резких перепадов температуры. Зимой не рекомендуется направлять горячий воздух отопителя на обледеневшее стекло, а летом стоит быть осторожнее при использовании кондиционера.

Тут трещина пошла от маленького скола

Преимущественно трещины формируются из-за механических повреждений. Даже мелкий камушек, попадая в ветровое стекло с высокой скоростью, вызывает скол или трещину. Соблюдение безопасной дистанции и бокового интервала при встречном движении может предотвратить такие повреждения, но в городских условиях это не всегда возможно.

Если небольшой скол вовремя не отремонтировать (сейчас это делают довольно успешно), он может разрастись в большую трещину. Эксперт отмечает, что на некоторых автомобилях стекло может трескаться из-за недостаточной жесткости кузова. Примером этого является Mitsubishi Pajero III, у которого оно иногда лопалось даже при подъеме автомобиля домкратом.

Хайцеэр подчеркивает, что трещина может появиться из-за расслоения стекла после длительной эксплуатации. Важно помнить, что если трещина находится в зоне охвата дворника водителя, использование такого автомобиля запрещено законом.

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Источник: Газета.ru