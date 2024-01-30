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Тойоту поймали на обмане с дизельными двигателями

В Toyota очередной скандал – дизели компании оказались под запретом

Toyota Group приостановила поставки дилерам по всему миру 10 автомобилей из-за нарушений в сертификации, связанных с дизельными двигателями производства Toyota Industries Corporation (TICO). Эта проблема затрагивает автомобили не только Toyota, но и Lexus, а также Mazda и Hino.

Компания признала, что характеристики этих моторов были ложными.

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«Мы приносим искренние извинения за то, что доставили нашим клиентам огромные неприятности», – сказал президент Toyota Кодзи Сато во время пресс-конференции в Токио, сообщает Kyodo News.

Сато добавил, что компания стремится решить эту проблему как можно быстрее.

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Запрет на продажи затрагивает такие автомобили, как Toyota Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner и Land Cruiser 300, а также Lexus LX500d, Hino Dyna и Mazda Bongo Brawny Van. Однако эта проблема не коснулась нового Land Cruiser 250.

В Toyota рассказали, что все автомобили, оснащенные дизельными двигателями, имели блоки управления, которые отличаются от тех, что использовались при сертификационных испытаниях.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
30.01.2024
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