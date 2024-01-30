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Выиграй Ладу
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«За рулем» продолжает конкурс в «Одноклассниках». Объявлен первый победитель

Поделись своей историей в «Одноклассниках» и получи регистратор Navitel

Напомним, «За рулем» в соцсети «Одноклассники» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

Самое главное, чтобы рассказ был сердечный и теплый, как тот, что написал наш читатель Виктор. В его жизни была встреча, которая оказалась пророческой. Подробности тут.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Мы уверены, что у нас в стране самые душевные водители, и многим есть что рассказать.

Каждую неделю редакция выбирает лучшую историю, все победители получают подарки, а итоги мы подводим отдельным постом каждый понедельник (подпишитесь, чтобы не пропустить).

Хочу участвовать!

29 февраля – заключительный этап. Редакция выберет лучший рассказ конкурса и подарит автору видеорегистратор Navitel.

Ждем ваши рассказы!

Не забудьте подписаться на нас в «Одноклассниках».

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
30.01.2024
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