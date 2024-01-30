«За рулем» продолжает конкурс в «Одноклассниках». Объявлен первый победитель
Напомним, «За рулем» в соцсети «Одноклассники» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.
Самое главное, чтобы рассказ был сердечный и теплый, как тот, что написал наш читатель Виктор. В его жизни была встреча, которая оказалась пророческой. Подробности тут.
Мы уверены, что у нас в стране самые душевные водители, и многим есть что рассказать.
Каждую неделю редакция выбирает лучшую историю, все победители получают подарки, а итоги мы подводим отдельным постом каждый понедельник (подпишитесь, чтобы не пропустить).
Хочу участвовать!
29 февраля – заключительный этап. Редакция выберет лучший рассказ конкурса и подарит автору видеорегистратор Navitel.
Ждем ваши рассказы!
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