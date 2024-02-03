Шел домой, решил залезть в машину — в Подмосковье поймали угонщика

В Жуковском мужчина возвращался из гостей и решил угнать Жигули

Сотрудники уголовного розыска города Жуковский задержали 27-летнего жителя Воскресенска, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ. Раньше его уже судили за аналогичное преступление. Следствие считает, что злоумышленник, однажды ночью возвращаясь из гостей, заметил Жигули, дверь которых оказалась не заперта. Гражданин сел за руль и завел двигатель – для этого ему хватило имеющейся при себе отвертки.

«Доехав до своего места жительства, правонарушитель снял государственные регистрационные знаки и выбросил их. Из салона транспортного средства он вытащил автомагнитолу, которую после продал, а машину перегнал в автосервис для дальнейшего ее разбора на запчасти», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Оперативникам удалось найти машину – ее уже вернули законному владельцу. А в отношении автора дерзкого угона возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, он помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: МВД Медиа