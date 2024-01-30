Triumph представила два байка по цене от 436 тысяч рублей

У Triumph появились недорогие мотоциклы Speed 400 и Scrambler 400 X

Компания Triumph официально представила в Таиланде две новые модели мотоциклов с двигателями объемом 398 куб. см. Это Speed 400 и Scrambler 400 X.

Triumph Scrambler 400 X

Стоят эти байки недорого. В переводе на рубли цена составляет 436 тысяч и 473 тысячи рублей. То есть, мотоциклы станут самыми доступными моделями бренда.

Triumph Speed 400

Модель SPEED выполнена в ретростиле, как и Speed Twin 900 и 1200. Scrambler 400 X больше подходит для езды по бездорожью.

Оба мотоцикла представлены в трех цветах на выбор. Speed 400 может быть окрашен в черный Phantom Black, красный Carnival Red или синий Caspian Blue. Scrambler 400 X можно приобрести в черном цвете Phantom Black с серебристыми вставками, в матовом зеленом хаки с белыми вставками и в красном цвете с черными вставками.

Speed 400 имеет высоту по седлу 790 мм, а Scrambler 400 X – 835 мм (задняя часть сиденья может сниматься). Объем топливных баков составляет 13 литров.

Новинки оснащены одноцилиндровым двигателем с водяным охлаждением объемом 398 куб. см мощностью 40 лошадиных сил при 8000 об/мин и 37,5 Нм при 6500 об/мин.

Также байки имеют скользящее сцепление, инжектор, двухканальную ABS и систему контроля тяги.