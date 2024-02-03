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Загадочное происшествие туманным утром. Что это было?

Автомобиль съехал с пирса Вирджиния-Бич и погрузился в океан

Рано утром в субботу, 27 января, кто-то выехал на машине на пирс Вирджиния-Бич. Подробности о мотивах водителя и о том, были ли внутри еще люди, неизвестны. Спасатели во вторник все еще были заняты поисками автомобиля после того, как было предпринято несколько неудачных попыток, которые пришлось отменить из-за шторма на море.

На видео, снятом прохожим возле пирса, транспортное средство ускоряется, тормозит и повторяет этот процесс, прежде чем сигануть в воду. То есть, за рулем человек, и машина, по всей видимости, была исправна. Власти заявляют, что получили несколько звонков очевидцев и направили их в полицейское управление Вирджиния-Бич (VBPD) и пожарную службу Вирджиния-Бич. Приехавшие на место специалисты обнаружили, что машина уже утонула.

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Сразу погрузиться в воду водолазы не смогли из-за опасной погодной обстановки и плохой видимости. По сообщениям, глубина океана в этом месте составляет около 5 метров. При первых поисках спасатели не обнаружили хоть кого-то, кто бы пытался выбраться на поверхность.

Сейчас, спустя несколько дней, остается еще очень много вопросов о том, что произошло. Понятно, что водитель преодолел массу препятствий, чтобы добраться до пристани. На его пути было трое ворот, а потом еще он проехал по довольно длинному променаду. Если водитель таким образом решил свести счеты с жизнью, то способ выбрал весьма странный.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
03.02.2024
Фото:YouTube
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