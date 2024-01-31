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Добавили борнео и кориандр — АВТОВАЗ вернул серый и коричневый цвета

АВТОВАЗ: дилеры начали прием заказов на Lada Granta в сером и коричневом металликах

Отечественные автомобили Lada Granta вернутся в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах – борнео и кориандр соответственно. Официальные дилеры бренда начали прием заказов на автомобили в таких цветах кузова. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

«Lada расширяет цветовую гамму своего бестселлера, семейства Granta, возвращая в палитру популярные металлики – серебристо-темно-серый борнео и золотисто-коричневый кориандр. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тысяч рублей», — уточнили представители отечественного производителя.
Lada Granta в сером и коричневом цветах
Lada Granta в сером и коричневом цветах
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С точки зрения технологии цвета борнео и кориандр являются достаточно сложными для воспроизведения. Перед тем как освоить технологию, специалистам завода пришлось переналадить весь процесс кузовной окраски. Отчасти это было связано с применением материалов от новых поставщиков, объяснили в АВТОВАЗе.

Сейчас цветовая гамма Lada Granta представлена в пяти цветах: кроме борнео и кориандра есть серебристая платина, черная пантера и белый ледниковый. Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал, что в 2024 году в цветовую палитру Granta, Vesta и Niva вернется синий цвет.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lada
Количество просмотров 1
31.01.2024
Фото:Lada
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-41