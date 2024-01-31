Добавили борнео и кориандр — АВТОВАЗ вернул серый и коричневый цвета

АВТОВАЗ: дилеры начали прием заказов на Lada Granta в сером и коричневом металликах

Отечественные автомобили Lada Granta вернутся в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах – борнео и кориандр соответственно. Официальные дилеры бренда начали прием заказов на автомобили в таких цветах кузова. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

«Lada расширяет цветовую гамму своего бестселлера, семейства Granta, возвращая в палитру популярные металлики – серебристо-темно-серый борнео и золотисто-коричневый кориандр. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тысяч рублей», — уточнили представители отечественного производителя.

Lada Granta в сером и коричневом цветах

С точки зрения технологии цвета борнео и кориандр являются достаточно сложными для воспроизведения. Перед тем как освоить технологию, специалистам завода пришлось переналадить весь процесс кузовной окраски. Отчасти это было связано с применением материалов от новых поставщиков, объяснили в АВТОВАЗе.

Сейчас цветовая гамма Lada Granta представлена в пяти цветах: кроме борнео и кориандра есть серебристая платина, черная пантера и белый ледниковый. Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал, что в 2024 году в цветовую палитру Granta, Vesta и Niva вернется синий цвет.

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Источник: ria.ru