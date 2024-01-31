295 л.с., расход 7,7 л/100 км, 12 колонок — продажи в феврале

Премиальный бренд из Китая выведет в феврале на рынок России кроссовер Wey 05

Компания Great Wall Motor анонсировала выход на российский рынок премиального бренда кроссоверов Wey. Первой моделью марки станет Wey 05, продажи новинки стартуют уже в феврале текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ключевыми особенностями Wey 05 названы гибридная силовая установка, выполненная по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от сети, синхронные электродвигатели на постоянных магнитах, компактная структура и малая для гибридного автомобиля масса, уточнили в пресс-службе.

Wey 05

Ранее стало известно, что новинку премиального бренда от китайского производителя для рынка РФ оснастят бензоэлектрической установкой из бензинового двигателя мощностью 150 л.с. и двух электромоторов, суммарной отдачей 295 л.с. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится 5 с, средний расход топлива на 100 км — 7,7 л. Запаса хода при полном баке и заряженных аккумуляторах хватает до 864 км.

Wey 05

В салоне три монитора: цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы и панель управления климат-контролем, подогревом всех сидений и руля, а также массажер. Акустическая система с 12 динамиками подарит водителю и пассажирам безупречный звук, также есть система шумоподавления.

Вся подробная информация о характеристиках, оснащении и цене Wey 05 появится ближе к старту продаж.

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Источник: rg.ru