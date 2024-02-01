Выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3

Упрощенный техрегламент для автомобилей частично продлили до конца года

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном портале правовой информации, упрощенные нормы техрегламента для автомобилей в России будут продлены до конца 2024 года.

Так, до конца года автомобили можно не оснащать системами курсовой устойчивости (ESP). Однако начиная с 1 февраля текущего года все производимые в стране автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3.

В Минпромторге напомнили, что с 1 декабря 2023 года все производимые на территории России транспортные средства должны быть оборудованы антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Параллельный импорт

Отдельно оговариваются правила ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта. Для брендов, прекративших свою деятельность в России, до 31 декабря 2027 года сохраняется упрощенный порядок ввоза «с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка».

Сертификация автомобилей брендов, продолжающих официальные поставки в Россию, проводится в соответствии с Техрегламентом о безопасности колесных транспортных средств, действующим с октября прошлого года, для их использования на территории Евразийского экономического союза и России.

С 1 февраля 2024 года это требование также распространяется на электромобили и гибриды брендов из дружественных стран.

Напомним, в мае 2022 года правительство указом № 855 узаконило выпуск автомобилей по упрощенным нормативам. В том числе было разрешено выпускать машины всех экологических классов, начиная от Евро-0, не устанавливать ABS и ESP, подушки безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Но уже в июне 2023 года правительство приняло решение о поэтапном возвращении к прежнему техрегламенту.

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Источник: Постановление Правительства РФ от 31.01.2024 № 76