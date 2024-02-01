Самые популярные китайские автомобили на вторичке РФ – топ-10

Исследование: доля машин с пробегом из Китая в России в 2023 году достигла 5,1%

На вторичном рынке России доля автомобилей китайского производства к декабрю 2023 года достигла 5,1%. Еще в начале года, в январе 2023-го, этот показатель составлял 2,2%. Такими данными поделились эксперты «Авито Авто».

По словам директора направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадима Иванова, востребованность китайских машин среди российских покупателей объясняется привлекательными ценами, широким ассортиментом, современным дизайном и стабильно растущим уровнем надежности.

«Это отражается и на рыночной ситуации: планомерный рост спроса влечет за собой и повышение стоимости», — подчеркнул директор направления.

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость автомобилей с пробегом из Китая в период с января по декабрь 2023 года выросла с 740 тыс. рублей до 1,3 млн рублей (данные были получены при помощи инструмента «Авито Оценка»).

Среди моделей самыми популярными на вторичном рынке на платформе по итогам года стали кроссовер Chery Tiggo (T11), седан Lifan Solano и кроссовер Geely Monjaro. В топ-10 вошли также Chery Amulet (A15), Geely Emgrand EC7, Geely Coolray, Geely MK, Lifan Breez (520) и Lifan Smily (320).

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Источник: iz.ru