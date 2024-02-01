Тoyota призвала водителей не ездить на старых авто, пока не заменят подушки

Тoyota отзывает 50 тыс. старых Corolla и RAV4 из-за подушек безопасности Takata

Toyota призвала владельцев 50 000 старых автомобилей немедленно прекратить вождение и заменить подушки безопасности. Согласно добровольному отзыву, транспортные средства нельзя эксплуатировать до тех пор, пока в них установлены потенциально опасные подушки безопасности японской фирмы Takata.

Уведомление об отзыве, опубликованное в среду, коснулось моделей:

Corolla (2003-2004 г.в.)



Corolla Matrix (2003-2004 г.в.)



RAV4 (2004-2005 г.в.).

По словам автопроизводителя, есть вероятность, что с возрастом элемент пиропатрона подушек может взорваться, и вылетевшие острые металлические фрагменты приведут к серьезным травмам или даже смерти.

«Владельцы НЕ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ этими автомобилями до тех пор, пока не будет проведен БЕСПЛАТНЫЙ отзывной ремонт», — говорится в заявлении Toyota.

Им следует связаться с местным дилером, который предложит один из вариантов: либо мобильный ремонт на месте, либо буксировка автомобиля в дилерский центр с последующим ремонтом.

Попавшие под отзыв RAV4 оснащены подушками безопасности Takata со стороны водителя, а модели Corolla и Matrix – со стороны пассажира. Corolla и Matrix также подлежат отдельному отзыву, поскольку их подушки безопасности могут сработать без аварий.

Известно также, что в подушках безопасности Takata использован нитрат аммония, чтобы произвести небольшой взрыв и надуть их в случае аварии.

Но химическое вещество под воздействием высоких температур и влажности со временем разлагается, и подушка может взорваться слишком сильно, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

С мая 2009 года по меньшей мере 26 человек погибли в США от взрыва пиропатрона Takata, и по меньшей мере 30 человек погибли во всем мире, включая жителей Малайзии и Австралии. Кроме того, около 400 человек получили ранения. Несовершенная конструкция подушек безопасности уже привела японскую компанию Takata к банкротству и судебным разбирательствам.

Автопроизводитель заявил, что подушка безопасности будет отремонтирована или заменена незамедлительно и бесплатно.

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Источник: cbsnews.com