Сплошное разочарование: названы самые ненадежные кроссоверы

В рейтинг самых ненадежных кроссоверов, по версии WhatCar, вошел Ford Kuga

В список самых ненадежных кроссоверов из-за большого количества проблем вошли несколько популярных моделей.

В ходе опроса более 21 тысяч владельцев машин в Великобритании эксперты авторитетного ресурса Whatcar попросили назвать неисправности, с которыми они столкнулись на протяжении двух последних лет. Топ возглавил Ford Kuga 2013-2020 годов выпуска – 28% владельцев автомобилей с дизельными моторами и 20% владельцев бензиновых моделей столкнулись с проблемами.

Речь идет о проблемах с аккумулятором, электрооборудованием, внутренней отделкой, спутниковой навигацией, информационно-развлекательной системой, кондиционером, кузовом, тормозной и выхлопной системами.

«Неплохой автомобиль с большими проблемами с надежностью. В моем случае это стал аккумулятор», — пожаловался один из участников опроса.

Отмечается, что на ремонт автомобилей с дизельным мотором их владельцам понадобилось больше недели, при этом хозяева бензиновых моделей управились менее чем за 7 дней. Большая часть ремонтных работ была проведена в рамках гарантийного обслуживания, но 4% владельцев из опрошенных отметили, что потратили на ремонт 1500 фунтов стерлингов (170,3 тыс. рублей по актуальному курсу).

Кроссовер Range Rover Velar попал в антирейтинг за неполадки с электроникой и кузовом. По словам 44% опрошенных, ремонт продлился больше недели, 75% ремонтов выполнялось в рамках гарантийного обслуживания. Для остальных владельцев ремонт обошелся от 750 до 1500 фунтов стерлингов.

Также в рейтинг вошли: Audi Q5 дизель (2018 – н.в.), Land Rover Defender (2020 – н.в.), Citroen C5 Aircross (2018 – н.в.), BMW X3 бензин (2018 – н.в.), Mazda CX-5 бензин (2017 – н.в.), Jaguar F-Pace (2016 – н.в.).

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Источник: autonews.ru