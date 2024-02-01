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Автомобиль королевы Великобритании продадут с аукциона

Range Rover Елизаветы II выставили на торги за 280 тыс. долларов

На аукционе в Англии выставлен Range Rover, принадлежавший королеве Елизавете II (1926-2022), его начальная цена составляет 280 тыс. долларов.

Полноприводный внедорожник с синим кузовом использовался Ее Величеством в 2016 и 2017 годах. В частности, на нем принц Эдинбургский Филипп (1921-2021) самолично отвез на обед президента США Барака Обаму и его супругу Мишель во время их визита в Великобританию в апреле 2016 года.

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Первая и очень странная машина Елизаветы II

Эксперты аукционного дома Bramley Motor Cars оценили этот Range Rover со светлым кожаным салоном в 224 850 фунтов стерлингов (285 тыс. долларов; 25,6 млн рублей).

Внедорожник предложат с теми же номерами, которые были на нем во время владения им монархом, а также со специальным оборудованием, таким как проблесковые маячки, складные ступеньки и ручки на стойках передних сидений, облегчающие доступ в салон. Улучшения были сделаны по просьбе самой королевы Елизаветы.

Королева Англии Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Как и ее муж, покойный принц Филипп, она была страстной автолюбительницей. В гараже супругов были не только Лендроверы, но и Ягуары, Роллс-Ройсы и Астон Мартины.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
01.02.2024
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

+1