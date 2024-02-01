В России разработали летающее такси Пчелка

НТИ: летательный аппарат Пчелка будет иметь дальность полета 180 км

Российские ученые представили проект летающего «каршеринга». Речь идет об одноместном летательном аппарате Пчелка, разработанном в Национальной технологической инициативе (НТИ). Источник со ссылкой на авторов проекта пишет, что машину предполагается использовать в такси или каршеринге. Описывается конструкция как гибрид автожира (похожий на вертолет аппарат) и бикоптера.

К использованию в городской среде такая машина будет адаптирована через вертикальный взлет/посадку, функцию безопасного приземления при отказе моторов и систему автопилота. Достаточно будет сесть в аппарат и выбрать на дисплее точку назначения. Можно будет управлять и вручную, но с правами пилота.

Среди преимуществ Пчелки разработчики называют низкий расход топлива и высокую безопасность по сравнению с вертолетами и мультикоптерами. При отказе одного из двух электромоторов оба «коптерных» винта все равно продолжают работать, а если выключились оба движка, аппарат способен приземлиться на авторотации, говорит глава проекта Александр Осинин.

Летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности Пчелка

Максимальная скорость Пчелки – 200 км/ч. Дальность полета –180 км, предельное время полета – 1 час 10 минут. Установка обычного ДВС увеличит показатели до 600 км и 4 часов. Машина компактно складывается и не требует большой парковки. Проект представят в феврале на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: РИА Новости