В России разработали летающее такси Пчелка
Российские ученые представили проект летающего «каршеринга». Речь идет об одноместном летательном аппарате Пчелка, разработанном в Национальной технологической инициативе (НТИ). Источник со ссылкой на авторов проекта пишет, что машину предполагается использовать в такси или каршеринге. Описывается конструкция как гибрид автожира (похожий на вертолет аппарат) и бикоптера.
К использованию в городской среде такая машина будет адаптирована через вертикальный взлет/посадку, функцию безопасного приземления при отказе моторов и систему автопилота. Достаточно будет сесть в аппарат и выбрать на дисплее точку назначения. Можно будет управлять и вручную, но с правами пилота.
Среди преимуществ Пчелки разработчики называют низкий расход топлива и высокую безопасность по сравнению с вертолетами и мультикоптерами. При отказе одного из двух электромоторов оба «коптерных» винта все равно продолжают работать, а если выключились оба движка, аппарат способен приземлиться на авторотации, говорит глава проекта Александр Осинин.
Максимальная скорость Пчелки – 200 км/ч. Дальность полета –180 км, предельное время полета – 1 час 10 минут. Установка обычного ДВС увеличит показатели до 600 км и 4 часов. Машина компактно складывается и не требует большой парковки. Проект представят в феврале на форуме «Сильные идеи для нового времени».
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Источник: РИА Новости
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