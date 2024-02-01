Этот бренд из КНР два раза в январе снижал цену на кроссовер — успейте купить

«Автостат»: на рынке России 5 брендов в январе подняли цены на свои автомобили

На рынке России на протяжении января 2024 года пять брендов изменили цены на свои автомобили. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга, проведенного ресурсом «Цена Авто».

Отмечается, что речь идет о производителях, официально работающих в Российской Федерации. В частности, в начале прошлого месяца компания Geely повысила цены на весь свой модельный ряд, включая кроссовер Belgee X50. Цены на модели выросли на 10–20 тысяч рублей, в процентном соотношении рост составил 0,3-0,7%.

Belgee X50

Стоимость отечественных автомобилей УАЗ 2024 года выпуска выросла от 35 до 105 тысяч рублей (рост – 2,4-6,3%) по отношению к машинам 2023 года производства. Кроме того, вырос в цене кроссовер Livan X3 Pro – на 10 тысяч рублей (+0,5%).

Несмотря на рост цен, есть модели, которые стали доступнее на российском рынке. Речь идет о кроссовере Chery Tiggo 8 – он подешевел на 240 тыс. рублей (-8,1%). А Dongfeng снижал стоимость кроссовера 580 в январе два раза – в итоге его цена стала ниже на 251 тысячу рублей (-9,1%).

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Источник: autostat.ru