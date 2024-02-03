Уничтоженный временем советский КАМАЗ восстановили до идеала (видео)

Мастер отреставрировал КАМАЗ, который долгие годы гнил на заднем дворе

Советские КАМАЗы как-будто еще не перешли в статус окончательного ретро – таких машин полным-полно на наших дорогах – и потому любовью реставраторов, в отличие от ГАЗов и ЗИЛов, они пользуются редко. Тем не менее, определенный «жанр» восстановления видавших виды КАМАЗов из небытия уже зародился – например, «За рулем» рассказывал об одном из таких проектов в 2021 году.

И вот – новая история. Будучи показанной в лаконичном видео, она впечатляет еще больше. В течение пяти лет мужчина каждый день ходил мимо старого заброшенного грузовика-цистерны, пока наконец не решился выкупить его у соседа.

Приобретя машину, он взялся за кропотливое восстановление. Оказалось, что сравнительно целой (хотя и требующей ремонта) осталась лишь рама. Мастер устроил ей полный ребилд, закупил на разборках необходимые узлы и принялся за сборку. Подержанную кабину также взял с разборки, отреставрировал и покрасил в вишневый цвет. А двигатель оставил исходным, но полностью перебрал... Смотрите историю оживления КАМАЗа!

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Источник: Гора автофактов