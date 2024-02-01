#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Неубиваемый» японский внедорожник привезут под заказ
1 февраля
«Неубиваемый» японский внедорожник привезут под заказ
На рынке РФ появились «вечные» Toyota Land...
Найдена самая дорогая в мире автомобильная дверь
1 февраля
Найдена самая дорогая в мире автомобильная дверь
Эта задняя дверь Mazda может быть продана за 18...
Таким топливом можно угробить мотор — эксперт объясняет
1 февраля
Таким топливом можно угробить мотор — эксперт объясняет
Эксперт объяснил, чем чревата для двигателя...

Самой продаваемой машиной в январе стала отечественная Lada — ее доля на рынке 28%

В «Автостате» подсчитали, сколько новых машин продадут в России по итогам января

По итогам января 2024 года на рынке России будет продано более 80 тысяч новых легковых автомобилей. Такие данные обнародовало аналитическое агентство «Автостат» на основе еженедельных сведений АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Этот показатель превышает итоги января 2023 года примерно на 80%, а также на 7% меньше в сравнении с январем годом ранее. Лидером российского рынка с показателем 28% стала отечественная Lada. За ней расположились три китайских бренда: Haval (доля 12%), Geely и Chery (по 11%). Отмечается, что эти компании давно заняли свое место на рынке РФ и имеют достаточно развитую сеть дилерских салонов.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему масло зимой стареет быстрее – 5 основных причин

В топ-10 самых популярных в январе 2024 года марок автомобилей вошли также Changan, Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: autostat.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
01.02.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0