Самой продаваемой машиной в январе стала отечественная Lada — ее доля на рынке 28%

В «Автостате» подсчитали, сколько новых машин продадут в России по итогам января

По итогам января 2024 года на рынке России будет продано более 80 тысяч новых легковых автомобилей. Такие данные обнародовало аналитическое агентство «Автостат» на основе еженедельных сведений АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Этот показатель превышает итоги января 2023 года примерно на 80%, а также на 7% меньше в сравнении с январем годом ранее. Лидером российского рынка с показателем 28% стала отечественная Lada. За ней расположились три китайских бренда: Haval (доля 12%), Geely и Chery (по 11%). Отмечается, что эти компании давно заняли свое место на рынке РФ и имеют достаточно развитую сеть дилерских салонов.

В топ-10 самых популярных в январе 2024 года марок автомобилей вошли также Changan, Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia.

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Источник: autostat.ru