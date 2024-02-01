Найдена самая дорогая в мире автомобильная дверь

Эта задняя дверь Mazda может быть продана за 18 млн

Когда-то эта дверь стояла на Mazda Protege конца 1990-х годов выпуска. Вы даже можете увидеть логотип Мазды на внутренней стороне окна, а также оригинальную коричневую обивку двери.

Но главное то, что нарисовано на двери. Уличный художник Бэнкси написал здесь человека, смотрящего в небо.

Теперь дверь может стоить намного больше, чем даже премиальный седан представительского класса. Аукционный дом считает, что ориентировочная цена двери составит от 100 000 до 200 000 долларов (от 9 млн до 18 млн рублей).

Сколько именно кто-то заплатит за это произведение искусства, мы узнаем 15 февраля, когда завершатся торги. Пока известна стартовая цена лота – 25 000 долларов (2,6 млн рублей).

Дверь является лишь частью оригинального творения Бэнкси. Названная «Crazy Horse» Mazda была расписана довольно жуткой военной сценой. На машине были изображены люди, смотрящие снизу вверх. Выше Мазды стоял другой автомобиль – грузовик, на котором нарисованы бегущие лошади в очках ночного видения.

Также на «картине» был указан номер телефона, набрав который можно было услышать аудиозапись авиаудара 2007 года по Ираку. Этот авиаудар был произведен вертолетом Apache с позывным Crazy Horse 18 (Безумная лошадь), что и послужило источником вдохновения для данной работы.

Где находится остальная часть картины – неизвестно.