Кроссовер Changan UNI-Z скоро появится в продаже

Changan опубликовал первые официальные фото кроссовера UNI-Z

Кроссовер получит финменный дизайн и новую гибридную установку с огромным запасом хода. Ожидается, что новый автомобиль поступит в продажу в первом квартале этого года, а ориентировочная цена составит около 150 000 юаней или 1,88 млн рублей. В России цена будет в полтора-два раза выше.

Changan UNI-Z

Буква Z в названии не случайна – ее появление связано с поколением Z (люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 годы). То есть, это молодежный кроссовер.

Changan UNI-Z

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4730, 1890 и 1680 мм, а колесная база достигает 2795 мм. То есть, кроссовер меньше, чем Changan UNI-K (цена в России от 3,34 млн рублей), но больше, чем UNI-T (от 2,77 млн рублей). По габаритам он сопоставим с Hyundai Santa Fe и подобными кроссоверами.

Changan UNI-Z

Как уже говорилось, Changan UNI-Z оснащен совершенно новой гибридной силовой установкой, которая была разработана компанией Changan Automobile. К слову, разработка велась на протяжении 27 месяцев, и гибрид успешно прошел все испытания.

О характеристиках пока мало что известно. Производитель обещает небывалую экономичность и огромный запас хода. Также есть заявление о незабываемых впечатлении от вождения.

Известно лишь то, что гибрид сделан на базе атмосферного (не турбированного) бензинового двигателя объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 98 л.с. Суммарная мощность гибридной установки неизвестна.