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Не самоделка! На продажу выставили Ниву-кабриолет

В Санкт-Петербурге продают уникальный кабриолет Нива за 1,5 млн рублей

На одном из российских классифайдов появилось объявление о продаже Нивы в кузове кабриолет. Продавец утверждает, что машина создавалась «в экспериментальном цеху АВТОВАЗа», и тому имеются документальные подтверждения. Соответственно, кабриолет полностью легальный, имеющий все отметки о типе кузова. Верх у машины мягкий раскладной, натягивающийся на две поперечины, и вторая (тонкая, в задней части кузова) при необходимости может быть убрана в багажник.

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Нива Кабрио Лето
Нива Кабрио Лето

Утверждается, что все прочие «кабриолетные» нюансы тоже лишены грамотно и изящно: продуманное багажное отделение, двери не имеют оконных рамок. А главный нюанс по технической части в том, что эта Нива – заднеприводная. Машина позиционируется как летняя прогулочная, поэтому традиционные раздатка и передний редуктор здесь отсутствуют.

Нива Кабрио Лето
Нива Кабрио Лето

Зато все остальные элементы находятся, по словам продавца, в очень хорошем состоянии, многое недавно менялось, машина регулярно обслуживается. Двигатель тут родной, тоже в отличной форме. Имеется стереосистема с усилителем и конденсатором, чтобы можно было устраивать дискотеки на открытом воздухе. Владелец дважды ездил на этом автомобиле в Крым.

Нива Кабрио Лето
Нива Кабрио Лето

По словам хозяина, машина неизменно вызывает интерес окружающих: девушки просят прокатиться, мужчины фотографируются рядом, «собаки стесняются метить колеса, птицы терпят, пролетая над машиной». Продает он ее «без энтузиазма», а причину покупки объясняет исключительно тем, что за 9 лет владения уже «наигрался» машиной и пора двигаться дальше. Цена этого красного кабриолета – 1,5 млн рублей.

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Источник: Авито

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
02.02.2024
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+31