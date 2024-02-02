Задержан мошенник, массово продававший фальшивые полисы ОСАГО

В Хабаровске задержан мужчина, продавший 40 поддельных полисов ОСАГО

Хабаровчанин обратился в полицию с рассказом о том, что купил за 8 тысяч рублей полис ОСАГО, а потом выяснилось, что телефонный номер продавца не числится в базе Российского союза автостраховщиков, то есть недействителен. Мужчина добавил, что полис по низкой цене он нашел в интернете, заказ оплатил переводом, а цифровой документ получил на электронную почту.

Оперативникам удалось установить личность и задержать 31-летнего продавца там же, в Хабаровске. Выяснилось, что никакого отношения к страхованию товарищ не имел, а просто скачивал пустые бланки полисов и «фотошопил» их путем внесения данных обратившихся жертв. Разумеется, при ДТП такой полис ничем помочь не мог.

«В настоящее время полицейские установили, что от противоправной деятельности подозреваемого пострадали 40 человек, в том числе жители Хабаровского, Красноярского и Приморского краев, а также Сахалинской области и города Санкт-Петербурга. Общая сумма причинённого им ущерба составляет порядка полумиллиона рублей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

При обыске у афериста нашли и изъяли компьютеры, внешние жесткие диски, банковские и сим-карты. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа