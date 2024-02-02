Рестайлинговый кроссовер Q7 и новый CX-70 от Mazda — какие авто не увидят россияне

Новинки мирового автопрома показали концерны Европы и США — их не будет в России

На международный автомобильный рынок уже совсем скоро выйдут новинки из США и Европы. Компания Audi представила рестайлинговую версию кроссовера Q7, Porsche оснастил Macan электротягой, а Mazda выпустила новый кроссовер CX-70.

Новый Porsche Macan стал полностью электрическим и значительно вырос в цене. Компактный кроссовер выйдет в двух вариантах, мощность версии Macan 4 составляет 402 л.с., в модификации Turbo — 630 л.с. Разгон до скорости 100 км/ч за 4,9 и 3,1 секунды соответственно. Цена в базе стартует от 7,3 млн рублей.

Porsche Macan

Ключевым козырем обновленного кроссовера Audi Q7 станут лазерные фары и светодиодные задние фонари, их конфигурацию владелец сможет настроить под свои предпочтения. Под капотом: дизельный мотор объемом 3,0 л с двумя вариантами мощности (228 и 282 л.с.), а также бензиновые моторы V6 (335 л.с.) и V8 мощностью 500 л.с.

Audi Q7

Mazda CX-70 — это пятиместный вариант с оснащением, как у CX-90 и такой же колесной базой в 3119 мм. У автомобиля будут доступны два силовых агрегата: бензиновая рядная «шестерка» объемом 3,3 л и подзаряжаемый гибрид на основе четырехцилиндрового мотора объемом 2,5 л. В списке оснащения: дистанционное складывание заднего дивана с электроприводом, функция отслеживания состояния водителя и электронный ассистент.

Mazda CX-70

Также из новинок представлена рестайлинговая версия купе и кабриолета BMW 4 Series, Jeep Wagoneer S, Ford Explorer, Volkswagen Golf восьмого поколения и кроссовер Chevrolet Equinox.

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Источник: gazeta.ru