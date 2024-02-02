Lada Granta – снова лидер продаж

Минпромторг: продажи легковых автомобилей в РФ по итогам января выросли на 53%

Продажи новых автомобилей, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, по итогам января 2024 года выросли на 53% в сравнении с январем 2023 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«По итогам января 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 95,642 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 53% больше показателей аналогичного периода прошлого года (62,458 тыс. штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тыс. штук, что на 16% больше показателей января 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе текущего года продажи легковых автомобилей выросли по сравнению с январем 2023 года на 62%, всего было продано почти 80 тысяч экземпляров. Рынок LCV в отчетном месяце вырос на 45%, до 7 тысяч единиц. Кроме того, в январе 2024 года реализовано 7,4 тысячи грузовиков (+10%) и 1,2 тысячи автобусов (-16%).

При этом рынок новых электромобилей в январе увеличился почти в четыре раза и составил 1,6 тысячи штук. Что касается электрокаров, произведенных в РФ, то их доля составила 27% — для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 16%.

Отечественная Lada Granta стала самой продаваемой моделью в сегменте легковых автомобилей в январе. Всего было продано 9,8 тысячи таких машин. Среди легких коммерческих автомобилей лидером продажам стал ГАЗ — 3,2 тысячи машин. В грузовом сегменте лидирует китайская марка Sitrak с показателем 1,5 тысячи экземпляров.

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Источник: tass.ru