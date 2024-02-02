Ваши номера используют, чтобы уйти от штрафа? Вот что нужно делать

Юрист объяснил, какое наказание грозит за сокрытие номеров автомобиля

Если автовладельцу выписан несправедливый штраф за «двойника», нужно писать заявление и обжаловать его, в крайнем случае — перерегистрировать свой автомобиль. Такой совет озвучил изданию «ФедералПресс» автоюрист Дмитрий Славнов.

Недобропорядочные автовладельцы с целью избежать штрафов за превышение скорости и платную парковку устанавливают подложные номера или меняют отдельные символы на госномере. Рассуждая о том, что делать владельцу машины, которого «подставили», Славнов рекомендует незамедлительно написать соответствующее заявление в ГИБДД.

«На обжалование штрафа есть 10 дней. Доказываем, что не находились в том регионе, а машина чужая. Если фотография хорошего качества и можно прочитать первичный номер, то указываем на это», – объясняет собеседник издания.

Если же «двойник» регулярно попадает под штрафы и нет возможности определить, кто конкретно пользуется чужими номерами, можно перерегистрировать автомобиль и получить новые номера.

Все попытки избежать наказания с использованием всевозможных сеточек, рамочек, листочков или снега для скрытия номера расценивается органами правопорядка как управление транспортным средством с материалами, мешающими его различению.

Это нарушение регламентирует статья КоАП 12.2 ч. 2, по которой виновнику грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав от одного до трех месяцев. Если будут созданы номера, совпадающие с номерами другого автомобиля той же марки и аналогичного цвета, наказание согласно статье 12.2 ч. 4 – лишение прав от шести месяцев до одного года. Если будут установлены фальшивые номера, согласно статье 12.2 ч. 3 предусмотрен штраф 2,5 тысячи рублей для гражданских лиц, от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 400 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

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Источник: fedpress.ru