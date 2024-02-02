Чтобы продать автомобиль подороже, нужно учесть эти нюансы

Эксперты рассказали, как максимально выгодно продать свой автомобиль

Чтобы продать автомобиль по максимально высокой цене, нужно привести его в отличное состояние, включая замену расходников и различных деталей. Такой совет в беседе с «Известиями» озвучили эксперты сервиса «СберАвто».

В первую очередь нужно устранить внешние повреждения на кузове, в частности, небольшие царапины можно обработать при помощи фетровой салфетки и полироля, а также восковым карандашом или краской из сертифицированного автопроизводителем ремнабора.

Если царапина глубокая, то нужно загрунтовать, а затем перекрасить. Небольшие сколы можно скрыть, используя специальные маркеры, флаконы с кисточками или специальные комплекты от глубоких дефектов. Не стоит забывать о бампере и других пластиковых элементах кузова, так как они создают опрятный вид автомобиля, подчеркнули специалисты.

«Большим плюсом будет, если автовладелец перед продажей заменит такие дешевые расходники, как воздушный фильтр или свечи зажигания, и устранит проблемы с системой питания, освещением, системой кондиционирования воздуха и различными электронными устройствами», — уточнили эксперты.

Если подвеска сильно стучит или гудит и шумит двигатель, такие подозрительные звуки могут отпугнуть потенциальных покупателей. Желательно отремонтировать повреждения на внутренней обивке автомобиля, дверных панелях и других элементах салона. Если есть запах — нужно избавиться от него. Обязательно следует проверить масло в двигателе и трансмиссии, охлаждающую и тормозную жидкость, а также жидкость гидроусилителя руля. При необходимости долить их до необходимого уровня.

Если владелец может предоставить историю регулярного обслуживания, это будет весомым аргументом для продажи по верхней границе возможной стоимости, резюмировали эксперты.

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Источник: iz.ru