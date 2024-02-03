Пьяный водитель обвинил гаишников в краже пива и денег

Водитель обвинил инспекторов ГИБДД в краже двух бутылок пива и 13,6 тыс. рублей

В декабре 2023 года в Карасукском районе Новосибирской области произошел инцидент, в котором водитель «Газели», привлеченный к ответственности за отказ от освидетельствования на опьянение, обвинил инспекторов ГИБДД в краже из его машины двух бутылок пива и 13,6 тыс. рублей.

По словам водителя из Татарстана, который был в Новосибирской области проездом, он не справился с управлением и съехал с дороги. К нему подъехали инспекторы ДПС, которые заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, но от освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В январе 2024 года водитель обратился в полицию с заявлением о том, что полицейские вымогали у него деньги за то, чтобы не привлекать к ответственности. Он рассказал, что после отъезда инспекторов из салона его машины пропали две бутылки пива и 13,6 тыс. рублей.

По данному заявлению проводится проверка.

Однако это не единичный случай, когда водители обвиняют инспекторов ГИБДД в краже. Так, в 2022 году в Новосибирске водитель обвинил инспекторов в краже из его машины видеорегистратора и антирадара. А в 2021 году в Омской области водитель обвинил инспекторов в краже из его машины денег и мобильного телефона.

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Источник: infopro54.ru