Эти Тойоты могут вас убить! Проверьте, нет ли вашей в списке

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Пиропатрон в системе подушек безопасности этих моделей Toyota может убить водителя

Из последних новостей автомобильной индустрии стало известно, что десятки тысяч автомобилей Toyota оказались небезопасными для водителей и пассажиров.

Японский производитель вызвал в сервис владельцев 50 000 автомобилей в США для проведения отзывного ремонта, так как выявлены проблемы с пиропатроном в системе подушек безопасности.

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Пиропатрон, который предназначен для надува подушки безопасности при аварии, может взорваться и причинить серьезный вред водителю и пассажирам. Эта проблема связана с бракованной системой заполнения объема подушки безопасности, поставляемой компанией Takata.

Это далеко не первый инцидент с системой подушек безопасности производителя Takata. На этот раз отзывом затронуты следующие модели:

  • Toyota Corolla 2003–2004 годов выпуска
  • Toyota Corolla Matrix 2003–2004 годов
  • Toyota RAV4 2004–2005 годов

В результате использования надувных устройств подушек безопасности Takata в различных автомобилях, было зафиксировано более 30 смертей и сотни травм в разных странах мира. Только в США число жертв составляет 26 человек. Это серьезная проблема, которая требует немедленного вмешательства автопроизводителей.

Источник: Reuters

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
03.02.2024
Фото:Unsplash
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