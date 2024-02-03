Эти Тойоты могут вас убить! Проверьте, нет ли вашей в списке
Из последних новостей автомобильной индустрии стало известно, что десятки тысяч автомобилей Toyota оказались небезопасными для водителей и пассажиров.
Японский производитель вызвал в сервис владельцев 50 000 автомобилей в США для проведения отзывного ремонта, так как выявлены проблемы с пиропатроном в системе подушек безопасности.
Пиропатрон, который предназначен для надува подушки безопасности при аварии, может взорваться и причинить серьезный вред водителю и пассажирам. Эта проблема связана с бракованной системой заполнения объема подушки безопасности, поставляемой компанией Takata.
Это далеко не первый инцидент с системой подушек безопасности производителя Takata. На этот раз отзывом затронуты следующие модели:
- Toyota Corolla 2003–2004 годов выпуска
- Toyota Corolla Matrix 2003–2004 годов
- Toyota RAV4 2004–2005 годов
В результате использования надувных устройств подушек безопасности Takata в различных автомобилях, было зафиксировано более 30 смертей и сотни травм в разных странах мира. Только в США число жертв составляет 26 человек. Это серьезная проблема, которая требует немедленного вмешательства автопроизводителей.
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Источник: Reuters
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