Российское тюнинг-ателье превратило Tank 300 в суровый внедорожник

Ателье Arctic Trucks выпустило доработанный Tank 300 AT35 за 5,3 млн рублей

Российское подразделение Arctic Trucks представило свой новый проект на базе Tank 300 под названием Tank 300 AT35. Клиренс был увеличен до 300 мм спереди и 272 мм сзади, что позволяет ему преодолевать любые препятствия. Кроме того, внедорожник был оснащен регулируемыми амортизаторами с девятью настройками под разное качество дороги и нагрузку автомобиля.

Tank 300 AT35

Tank 300 AT35 также получил более агрессивный внешний вид. Он оснащен расширенными колесными арками, усиленным бампером и лебедкой. Кроме того, внедорожник получил экспедиционный багажник и шноркель.

Tank 300 AT35

Геометрическая проходимость также впечатляет: углы въезда и съезда были увеличены на 7° и 8° соответственно. Днище внедорожника защищено стальной пластиной.

Tank 300 AT35 способен разгонятся до 100 км/ч за 10,6 секунды благородя 2,0-литровому турбобензиновому двигателю мощностью 227 л.с.

Стоимость автомобиля начинается от 5,3 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили