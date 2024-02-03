Российское тюнинг-ателье превратило Tank 300 в суровый внедорожник
Российское подразделение Arctic Trucks представило свой новый проект на базе Tank 300 под названием Tank 300 AT35. Клиренс был увеличен до 300 мм спереди и 272 мм сзади, что позволяет ему преодолевать любые препятствия. Кроме того, внедорожник был оснащен регулируемыми амортизаторами с девятью настройками под разное качество дороги и нагрузку автомобиля.
Tank 300 AT35 также получил более агрессивный внешний вид. Он оснащен расширенными колесными арками, усиленным бампером и лебедкой. Кроме того, внедорожник получил экспедиционный багажник и шноркель.
Геометрическая проходимость также впечатляет: углы въезда и съезда были увеличены на 7° и 8° соответственно. Днище внедорожника защищено стальной пластиной.
Tank 300 AT35 способен разгонятся до 100 км/ч за 10,6 секунды благородя 2,0-литровому турбобензиновому двигателю мощностью 227 л.с.
Стоимость автомобиля начинается от 5,3 млн рублей.
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Источник: Китайские автомобили
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