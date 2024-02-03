Тюнеры создали сумасшедший проект на базе шестиколесного внедорожника
Тюнинг-ателье Mansory, известное своими экстравагантными проектами, представило новый шестиколесный пикап Mansory Gronos 6x6 на базе Mercedes-AMG G63. Этот монстр на колесах поражает своей брутальностью и уникальными характеристиками.
Внешний вид Gronos 6x6 не оставит равнодушным никого. Он выглядит как воплощение силы и агрессии. Удлиненная рама, новые кузовные панели и третья ось делают пикап поистине внушительным. Новые аэродинамические обвесы из карбона, дополнительные подножки, мощные бамперы спереди и сзади, багажник на крыше с дополнительным освещением и лебедка дополняют облик машины, делая ее идеальной для бездорожья.
Покупателям предлагается широкий выбор цветов кожи, карбона и их сочетаний, а также уникальная конфигурация «звездного неба», состоящего более чем из 3000 светодиодов в обивке потолка.
Под капотом Gronos 6x6 скрывается 4-литровый двигатель V8 мощностью 900 л. с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря этому пикап разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.
Тираж Mansory Gronos 6x6 составит всего 10 экземпляров, стоимость которых не раскрывается.
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Источник: Carscoops
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