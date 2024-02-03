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Тюнеры создали сумасшедший проект на базе шестиколесного внедорожника

Ателье Mansory построило Mansory Gronos 6x6 с рядом уникальных особенностей

Тюнинг-ателье Mansory, известное своими экстравагантными проектами, представило новый шестиколесный пикап Mansory Gronos 6x6 на базе Mercedes-AMG G63. Этот монстр на колесах поражает своей брутальностью и уникальными характеристиками.

Mansory Gronos 6x6
Mansory Gronos 6x6

Внешний вид Gronos 6x6 не оставит равнодушным никого. Он выглядит как воплощение силы и агрессии. Удлиненная рама, новые кузовные панели и третья ось делают пикап поистине внушительным. Новые аэродинамические обвесы из карбона, дополнительные подножки, мощные бамперы спереди и сзади, багажник на крыше с дополнительным освещением и лебедка дополняют облик машины, делая ее идеальной для бездорожья.

Mansory Gronos 6x6
Mansory Gronos 6x6
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«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады

Покупателям предлагается широкий выбор цветов кожи, карбона и их сочетаний, а также уникальная конфигурация «звездного неба», состоящего более чем из 3000 светодиодов в обивке потолка.

Под капотом Gronos 6x6 скрывается 4-литровый двигатель V8 мощностью 900 л. с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря этому пикап разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Mansory Gronos 6x6
Mansory Gronos 6x6

Тираж Mansory Gronos 6x6 составит всего 10 экземпляров, стоимость которых не раскрывается.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mansory
03.02.2024
Фото:Mansory
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2