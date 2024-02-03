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«Автотор» нашел комплектующие для сборки почти всех автомобилей Kia

«Автотор» дособрал почти все недоукомплектованные автомобили Kia

Благодаря поставкам по параллельному импорту калининградскому «Автотору» удалось завершить сборку большей части автомобилей марки Kia, поставки комплектующих для которых прекратились в 2022 г. Об этим достижении сообщил глава совета директоров Валерий Горбунов.

По словам Горбунова, в 2022 г. Kia приостановила поставки в Россию комплектующих для сборки, что привело к тому, что завод не получил часть необходимых для производства компонентов. После введения параллельного импорта «Автотор» смог решить эту проблему.

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«Когда появилась возможность завозить на наши машины недостающее, мы быстро наладили отгрузку с завода», - пояснил Горбунов.

На текущий момент дособранные автомобили Kia пришли к официальным дилерам. Однако их количество на рынке ограничено.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
03.02.2024
Фото:Unsplash
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