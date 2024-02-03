«Автотор» нашел комплектующие для сборки почти всех автомобилей Kia
Благодаря поставкам по параллельному импорту калининградскому «Автотору» удалось завершить сборку большей части автомобилей марки Kia, поставки комплектующих для которых прекратились в 2022 г. Об этим достижении сообщил глава совета директоров Валерий Горбунов.
По словам Горбунова, в 2022 г. Kia приостановила поставки в Россию комплектующих для сборки, что привело к тому, что завод не получил часть необходимых для производства компонентов. После введения параллельного импорта «Автотор» смог решить эту проблему.
«Когда появилась возможность завозить на наши машины недостающее, мы быстро наладили отгрузку с завода», - пояснил Горбунов.
На текущий момент дособранные автомобили Kia пришли к официальным дилерам. Однако их количество на рынке ограничено.
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Источник: Carsweek
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