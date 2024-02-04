В России продают абсолютно новый Toyota Land Cruiser 200 2015 года без пробега

На продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2015 года с пробегом 8 километров

Продавец подтвердил, что у внедорожника реальный пробег и он фактически новый, без повреждений или следов эксплуатации. Автомобиль все это время находился в одних руках и не был зарегистрирован.

Toyota Land Cruiser 200

Белый Land Cruiser 200 оснащен черным кожаным семиместным салоном, люком, обогревом руля и ксеноновыми фарами. Двигатель этого внедорожника – дизельный V8 объемом 4,5 литра, развивающий мощность 235 л. с. В сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом, машина способна достичь 100 км/ч всего за 8,9 секунды и разгоняться до 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 15,2 л/100 км.

Toyota Land Cruiser 200

Несколько аналогичных Toyota Land Cruiser 200 в России предлагаются за 12–15 миллионов рублей. Однако данный экземпляр выделяется своей эксклюзивностью и уникальностью, что подтверждается его исключительным состоянием и минимальным пробегом.

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Источник: IXBT