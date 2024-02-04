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Владельцы китайских машин столкнулись с неожиданными проблемами с обслуживанием

Дилеры столкнулись с невозможностью диагностики китайских авто ввиду отсутствия ПО

В последнее время китайские автомобили стали набирать популярность в России. Это связано с их относительно низкой стоимостью, хорошим качеством и широким выбором моделей. Однако владельцы китайских автомобилей в России столкнулись с неожиданными и неприятными проблемами.

Одной из главных проблем является невозможность проведения полной диагностики в официальных сервисных центрах. Это связано с тем, что китайские автомобили, ввезенные по параллельному импорту, не имеют соответствующего программного обеспечения и локализации.

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Китайские дистрибьюторы не предоставляют гарантийного обслуживания моделей, ввезенных по параллельному импорту, в рамках дилерских контрактов. Привезенные автомобили для российского рынка не имеют соответствующей сертификации.

Владельцам китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, следует заранее учитывать особенности обслуживания и ремонта. Перед покупкой автомобиля необходимо выяснить, есть ли в вашем городе независимые станции технического обслуживания, которые специализируются на китайских автомобилях. Также следует уточнить, какие запчасти и расходные материалы можно приобрести для вашего автомобиля.

Источник: РБК

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За РулемЛежнин Роман
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