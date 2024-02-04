#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сидни Суини
4 февраля
Дизайн этого Ford Mustang разрабатывала знаменитая актриса
Ford показал эксклюзивный Mustang от...
Lamborghini Huracan Evo Minotauro
4 февраля
Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл
Lamborghini и Ducati вручную расписали красками...
Bugatti Divo
4 февраля
Автомобиль за миллиард рублей продают в России: как он выглядит?
Дилер из Иркутска предлагает гиперкар Bugatti...

Дизайн этого Ford Mustang разрабатывала знаменитая актриса

Ford показал эксклюзивный Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини

Сидни Суини, известная поклонница автомобиля Ford Mustang, решила выразить свою любовь к этой модели в особом варианте спорткара. Участвуя в разработке дизайна, она создала нечто по-настоящему уникальное. Актриса неоднократно демонстрировала свою привязанность к марке Ford, начиная с времен, когда она училась ездить на автомобиле своего прадеда F-100. Во время локдауна из-за пандемии COVID-19 Сидни занялась реставрацией своего Bronco 1969 года, и этот процесс был даже задокументирован в сериале.

Ford Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини
Ford Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини

Сотрудничество Сидни Суини с Ford не ограничивается только автомобилями. Ранее они выпустили совместную коллекцию фирменной одежды, но только сейчас они решили создать эксклюзивный автомобиль. Вдохновением для проекта послужил Mustang 1965 года, который когда-то принадлежал самой Сидни. Современный вариант этого купе заимствовал у своего классического предшественника фирменный светло-голубой цвет Robins Egg Blue и получил особые 20-дюймовые хромированные колеса в стиле 60-х годов.

Ford Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини
Ford Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады

Актриса также добавила в декор спорткара несколько особых элементов. Кузов и салон автомобиля украшены фирменным логотипом Сидни (стилизованным сердцем из двух болтов), а черно-коричневая отделка салона напоминает о купе Сидни. Светодиодный декор потолка, вдохновленный Rolls-Royce, символизирует любовь Сидни к ночным поездкам.

Ford выпустит всего два эксклюзивных Mustang GT, один из которых получит сама актриса, а второй будет передан тому, кто оставит самый яркий комментарий о том, как он смог преодолеть ожидания в своих увлечениях на страницах социальных сетей марки и Сидни.

Источник: Carscoops

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford
04.02.2024
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Mustang

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв