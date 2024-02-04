Дизайн этого Ford Mustang разрабатывала знаменитая актриса

Ford показал эксклюзивный Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини

Сидни Суини, известная поклонница автомобиля Ford Mustang, решила выразить свою любовь к этой модели в особом варианте спорткара. Участвуя в разработке дизайна, она создала нечто по-настоящему уникальное. Актриса неоднократно демонстрировала свою привязанность к марке Ford, начиная с времен, когда она училась ездить на автомобиле своего прадеда F-100. Во время локдауна из-за пандемии COVID-19 Сидни занялась реставрацией своего Bronco 1969 года, и этот процесс был даже задокументирован в сериале.

Ford Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини

Сотрудничество Сидни Суини с Ford не ограничивается только автомобилями. Ранее они выпустили совместную коллекцию фирменной одежды, но только сейчас они решили создать эксклюзивный автомобиль. Вдохновением для проекта послужил Mustang 1965 года, который когда-то принадлежал самой Сидни. Современный вариант этого купе заимствовал у своего классического предшественника фирменный светло-голубой цвет Robins Egg Blue и получил особые 20-дюймовые хромированные колеса в стиле 60-х годов.

Ford Mustang от голливудской актрисы Сидни Суини

Актриса также добавила в декор спорткара несколько особых элементов. Кузов и салон автомобиля украшены фирменным логотипом Сидни (стилизованным сердцем из двух болтов), а черно-коричневая отделка салона напоминает о купе Сидни. Светодиодный декор потолка, вдохновленный Rolls-Royce, символизирует любовь Сидни к ночным поездкам.

Ford выпустит всего два эксклюзивных Mustang GT, один из которых получит сама актриса, а второй будет передан тому, кто оставит самый яркий комментарий о том, как он смог преодолеть ожидания в своих увлечениях на страницах социальных сетей марки и Сидни.

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Источник: Carscoops