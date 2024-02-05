Geely представил замену Форду Фокусу

Появились первые фото обновленного Geely Emgrand

Geely Emgrand четвертого поколения обновился. Его фотографии появились на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Это весьма популярная модель автопроизводителя. Только в январе этого года в мире было продано 26 108 ее экземпляров, а за все время существования Emgrand седан купили 3,8 миллиона человек.

Обновленный Geely Emgrand 2024

Обновление седана свелось к тому, чтобы его дизайн сохранял фамильные черты, которые не так давно начали меняться. В итоге автомобиль выглядит модно и современно.

Обновленный Geely Emgrand 2024

Что касается размеров, то длина, ширина и высота обновленного Geely Emgrand составляют 4638, 1820 и 1460 мм, а колесная база достигает 2650 мм. По своим габаритам китайский седан идентичен хорошо знакомому нам Форду Фокусу.

Автомобиль оснащается атмосферным двигателем BHE15-AFD производства Aurora Bay Technology Co., Ltd. объемом 1,5 литра и мощностью 122 л.с. Мотор работает в паре с вариатором. То есть, это современная, но относительно простая и надежная модель.

В России Geely Emgrand продается по цене от 1,63 млн рублей с учетом скидок и акций (без них – от 2 млн). Он оснащается механической коробкой либо шестиступенчатым автоматом.