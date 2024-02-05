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Эксперт объяснила, почему машины с пробегом из Китая не заменят ушедшие бренды

Эксперты зафиксировали тенденцию роста машин с пробегом из КНР на вторичке РФ

Несмотря на то что на российском рынке растет количество подержанных машин из Китая, не стоит ожидать, что они заменят автомобили с пробегом ушедших брендов. При этом доля китайских машин с пробегом растет. Таким мнением поделилась руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Согласно итогам исследования блока автобизнеса банка «Открытие» – «Открытие Авто», россияне активно продавали на вторичном рынке в 2023 году автомобили китайских марок. Отмечается, что рынок подержанных машин в прошлом году, в целом, вырос на 21,2%. При этом продажи автомобилей от китайского автопрома с пробегом по России взлетели на 45%.

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В частности, в декабре 2023 года продавали марки LiXiang, Hongqi и Omoda – в декабре рост составил 40%, продажи JAC и Kaiyi с пробегом выросли на 30-31%, а рост продаж Voyah, Tank, BYD, Exeed и Changan вырос на 20-27%, отмечается в исследовании.

По мнению Дембицкой, такая ситуация объясняется отчасти тем, что сегмент новых автомобилей достаточно быстро наполняется. И в дальнейшем продажи китайских машин с пробегом по России будут только расти.

Но продукция из КНР все равно не сможет заменить авто с пробегом из других стран, констатирует Дембицкая.

«Тем не менее, в пятерке стран-лидеров Поднебесную ждать пока не стоит – слишком велики еще объемы «живых» автомобилей других стран, которые уверенно продавались в России предыдущие 30 лет», — подчеркивает эксперт.

Если ключевая ставка не снизится существенно, а автокредиты не станут более доступными, вторичный рынок в лучшем случае ждет стагнация, в худшем – падение до 6-6,5 млн экземпляров, резюмировала Дембицкая.

Источник: konkurent.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
05.02.2024
Фото:Depositphotos
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