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Раскрыты подробности самого бюджетного кроссовера Skoda, его выпуск наладят в Индии

Skoda наладит в 2025 году производство самого дешевого кроссовера в гамме

В компании Skoda завершили работу над новым «паркетником», производство которого начнется в Индии в 2025 году. Отмечается, что это будет самая доступная модель бренда, чья конкурентоспособная цена будет достигнута за счет высокого процента локализации и налоговых льгот.

«Локализация является одной из основных инициатив, предпринятых для этого продукта, и я уверен, что мы сможем оправдать ожидания рынка с помощью цен, которые будут опубликованы позже. Для India 2.0 мы уже достигли почти 90% локализации, и это тот показатель, которого мы хотим достичь и для India 2.5», — рассказал генеральный директор Skoda Пиюш Арора.
Skoda SUV
Skoda SUV
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Что касается налоговых послаблений, вполне вероятно, что речь идет о габаритах автомобиля. Предполагается, что в длину он будет не более четырех метров. Другими словами, у Skoda будет модель, аналогичная Kia Sonet и Hyundai Venue.

Примечательно, что новый кроссовер Skoda будет не только локализованным для индийского рынка, есть планы экспортировать его в Мексику, Африку и некоторые страны Юго-Восточной Азии, например Вьетнам.

Новинку оснастят турбированными моторами объемом 1,0 и 1,5 л, вполне вероятно, что мощность будет на уровне 150 л.с. благодаря налоговым льготам.

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Источник: autocarindia.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | autocarindia.com
Количество просмотров 1
05.02.2024
Фото:Unsplash | autocarindia.com
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