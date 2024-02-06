Составлен список российских автомобильных марок

Эксперты перечислили отечественные автомобильные бренды 2024 года

\В настоящее время на российском авторынке представлены семь национальных брендов.

Самые доступные легковушки выпускает АВТОВАЗ. Так, цена Lada Granta начинается от 699,9 тыс. рублей.

Весной 2024 года начнется выпуск Lada Vesta с вариатором. Модель отличают просторный салон, отличная управляемость и богатое оснащение.

Продолжается выпуск Lada Niva в классической версии Legend и в варианте Travel — это рестайлинг Chevrolet Niva. В 2024 году эти автомобили получат новый двигатель объемом 1,8 л.

У производителя ГАЗ самым доступным автомобилем является Соболь по цене от 1,8 млн рублей. Версия с полным приводом стоит примерно 2,2 млн рублей. Новинка Соболь NN с улучшенными характеристиками в самом доступном варианте обойдется в 3,57 млн рублей.

Модельный ряд Sollers представлен тремя линейками: пикапы Sollers ST6 на базе JAC T6, легкие грузовички Argo, а также фургоны и микроавтобусы Atlant. Компания приобрела права на доработку и модернизацию автомобилей и внедряет их локализацию, параллельно идет процесс по выпуску двигателей.

Ульяновский автозавод (УАЗ) производит внедорожники, в настоящее время существует три линейки: микроавтобусы, фургоны и небольшие грузовики, прозванные «буханками» и «головастиками». Более новое семейство представлено внедорожниками UAZ Hunter и UAZ Patriot.

Российская марка Aurus предлагает седаны Senat и кроссоверы Komendant, в перспективе может появиться микроавтобус Arsenal. Цены на Senat и Kommendant стартуют от 43 млн рублей, автомобили создают по индивидуальным заказам, поэтому финальная цена может превышать базовую. В планах Aurus расширить линейку за счет более доступных моделей представительского и бизнес-класса.

Возрожденный в 2022 году бренд «Москвич» выпускает кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е, а также лифтбек Москвич 6.

Самая молодая российская марка Evolute выпускает электрокары, в основе модельного ряда которых лежат китайские автомобили Dongfeng. Благодаря использованию российской марки локализация таких транспортных средств будет происходить быстрее.

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Источник: autonews.ru