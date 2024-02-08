Масла Mirax получили сертификат качества ACEA

ACEA: масла Mirax соответствуют международным стандартам и подходят для автомобилей, произведенных в Европе, а также в Японии и Корее.

Официальное подтверждение ACEA гарантирует, что моторные масла Mirax полностью соответствуют европейскому стандарту качества, надежно защищают от износа, поддерживают чистоту и предотвращают отложения в двигателе даже в самых экстремальных условиях и на протяжении всего периода эксплуатации.

Актуальность сертификации ACEA для России обусловлена широким распространением автомобилей европейского производства в автопарке центральной части страны: Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, BMW, Renault и других популярных в РФ автобрендов. Toyota, Honda и Hyundai, несмотря на наличие собственного регулятора, также являются участниками ACEA.

Согласно официальному реестру АСЕА, стандартам ассоциации полностью соответствуют 8 наименований моторных масел Mirax:

MIRAX MX9 SAE 0W-20 API SN PLUS, ACEA C5;

MIRAX MX9 SAE 0W-30 API SP, ACEA A5/B5;

MIRAX MX9 SAE 5W-30 API SN, ACEA C3;

MIRAX MX9 SAE 5W-40 API SP, ACEA A3/B4;

MIRAX MX7 SAE 5W-30 API SP, ACEA A5/B5;

MIRAX MX7 SAE 5W-40 API SL/CF, ACEA A3/B4;

MIRAX MX7 SAE 5W-30 API SL/CF, ACEA A3/B4;

MIRAX MX5 SAE 10W-40 API SL/CF, ACEA A3/B4.

Продуктовые линейки моторных масел Mirax, разработанные на основе антиокислительной технологии ANTIOX, предотвращающей раннее старение масла, созданы специально для использования в российских условиях – при нестабильном качестве топлива и низких эксплуатационных температурах. Масла Mirax обеспечивают быстрый и легкий запуск двигателя, превосходную защиту двигателя как во время холодного пуска, так и в режиме, пограничном с перегревом в городском трафике.

Бренд Mirax является участником EELQMS — европейской системы менеджмента качества моторных смазочных материалов, разработанной ACEA, ATC (техническим комитетом производителей нефтяных присадок в Европе) и ATIEL (технической ассоциацией европейской промышленности масел). Это единственная система, которую можно использовать для подтверждения допусков ACEA.