В Крыму конфисковали принадлежащий американцу Bentley Turbo R

Крымские таможенники передали в доход государства Bentley Turbo R 1990 г.в.

Федеральная таможенная служба (ФТС) передала в доход государства редчайший седан Bentley Turbo R 1990 года выпуска. Машину конфисковали у гражданина США, а задержание автомобиля произошло в связи с нарушением правил ввоза транспорта на территорию ЕАЭС.

«Американское авто 1990 года выпуска было ввезено в Россию из штата Массачусетс гражданином США еще в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. По условиям временного ввоза оно должно было быть вывезено в течение года либо помещено под иную таможенную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления)», – сообщила пресс-служба ФТС.

Сообщается также, что впоследствии владелец покинул РФ, а машину оставил доверенному лицу в Крыму. Судя по ее нынешнему виду, все эти несколько лет она провела с госномером США, не будучи нормально растаможенной.

ФТС подсчитала, что ввиду нарушений условий временного ввоза государство недополучило таможенных платежей и пеней на сумму 4,6 млн рублей, и потому изъяла автомобиль в доход государства. О дальнейшей судьбе редкого «Бентли» можно лишь догадываться – возможно, он появится на аукционе.

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Источник: ФТС, Автопоток