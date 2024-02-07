В Great Wall Motor объяснили сакральный смысл нового логотипа бренда Haval

Great Wall Motor презентовала новый логотип бренда Haval в России

Компания Great Wall Motor представила новый логотип бренда Haval.

Пресс-служба китайского производителя сообщила, что новый логотип отразит динамику развития Haval и будет транслировать «идею скорости и постоянного движения вперед», сохраняя при этом стиль минимализма и лаконичного цветового решения. Название бренда Haval – это производное от английского «I have all» («у меня есть всё»).

Новый логотип бренда Haval

Напомним, завод Haval в России начал функционировать в Тульской области в 2019 году, сейчас в цехах завода собирают кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также рамный внедорожник H9.

На прошлой неделе бренд Haval вывел на российский рынок обновленную версию кроссовера Jolion по цене от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. С актуальными ценами можно ознакомиться на официальном сайте бренда.

Напомним, что кроссовер Haval Jolion возглавил рейтинг китайских автомобилей в соотношении цена/качество на российском рынке по итогам января 2024 года. В базе автомобиль оснащен турбомотором объемом 1,5 л, мощностью 143 л.с., и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Источник: iz.ru