Эти несложные правила спасут автомобиль от проблем зимой

Эксперт объяснила, чем чревата для автомобиля эксплуатация на сильном морозе

К эксплуатации автомобиля в зимнее время года нужно подходить максимально ответственно и бережно. Таким мнением с изданием Pravda.Ru поделилась директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

При минусовых температурах все узлы и агрегаты автомобиля испытывает повышенную нагрузку, в итоге функционал многих систем и механизмов может снижаться. Более того, на фоне морозов возрастает риск поломок хрупких материалов.

«Перед поездкой в мороз автовладельцу следует тщательно подготовить авто к предстоящим испытаниям. Необходимо проверить уровень и плотность охлаждающей жидкости, при необходимости залить "незамерзайку". Важно также проверить заряд аккумулятора и при возможности зарядить его до максимума», — перечисляет эксперт.

Необходимо заменить «летние» эксплуатационные жидкости на аналоги, рассчитанные на работу в сложных климатических условиях. Обязательно сменить летнюю резину на зимнюю с соответствующим протектором. Проверить состояние щеток стеклоочистителей, а также проверить исправность обогревательной и отопительной систем автомобиля. Уткина подчеркнула, что управление автомобилем зимой тоже отличается от езды в теплое время года.

«Трогаться с места и разгоняться нужно предельно плавно, не допуская пробуксовки колес. Избегать резких ускорений и экстренных торможений. При поворотах и перестроениях заблаговременно снижать скорость, а также соблюдать дистанцию для безопасного торможения на скользкой зимней дороге», – подчеркнула собеседник издания.

По словам Уткиной, почти все современные автомобили рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 25°С. Управление автомобилем при более низких температурах возможно, но при этом возрастает риск отказа системы. Без специальной адаптации не рекомендуется выезжать на машине при температуре ниже 30°С, резюмировала Уткина.

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Источник: pravda.ru