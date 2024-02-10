Она дала ему машину для ремонта, а он поехал выпивать с друзьями (видео)

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В Пермском крае осудили 33-летнего нетрезвого угонщика иномарки своей знакомой

Губахинский городской суд Пермского края вынес приговор 33-летнему местному жителю, обвиненному по части 1 статьи 166 и части 2 статьи 264.1 УК РФ. В августе прошлого года на трассе Кунгур – Соликамск его остановила ДПС для проверки документов. Когда инспекторы подошли к машине, они увидели, как водитель пересел на заднее сиденье, пишет источник.

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Сделал он так потому, что находился в пьяном состоянии (последующее освидетельствование показало 0,97 мг/л) и не имел при себе ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения. Полиция установила, что иномарку мужчина угнал у своей знакомой.

Она передала ему ключи накануне – с просьбой отремонтировать автомобиль. Однако вместо этого мужчина решил поехать на машине в соседний поселок, чтобы выпить в дружеской компании. Он так и сделал, а на обратном пути был остановлен инспекторами. Ранее мужчина уже лишался прав за нетрезвую езду.

Суд рассмотрел материалы уголовных дел и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев, а также запретил гражданину заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, в течение 4 лет.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
10.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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