Продается уникальный автобус на базе ЗИЛа – таких было всего пять

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Фургоны, вахтовки, автобусы на шасси ЗИЛ в былые годы имели потрясающее разнообразие. Однако тираж каждой конкретной модели (особенно если модель не заводская), как правило, был очень небольшим. У нашего сегодняшнего героя он составлял пять (!) экземпляров. Перед вами автобус КАвЗ-422990.

КАвЗ-422990
КАвЗ-422990
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Полноприводную машину с таким индексом КАвЗ показал в 1998 году. Автобус базировался на шасси ЗиЛ-433422, которое делали на заводе УАМЗ. От предыдущих моделей автобус отличался полноценным 26-местным салоном. Индекс модификации зависел от примененного двигателя: КАвЗ-422990 имел под капотом дизель ЗиЛ-0550.40, а КАвЗ-422991 – карбюраторный ЗиЛ-5081.10.

КАвЗ-422990
КАвЗ-422990

Правда, у выставленного на продажу экземпляра двигатель уже иной, о чем есть отметка в ПТС, – дизельный V8 КАМАЗ. А передний ведущий мост заменен на обычную балку… Есть вероятность, что помимо этого автобуса сохранился только еще один такой – работавший в фирме «Тюменнефтегеофизика» в Тюмени. А этот трудяга 2001 года выпуска находится в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Хозяин просит за него 580 тысяч рублей.

Источник: Авито

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Авито
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Авито
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