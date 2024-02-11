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Мурманчанин превратил гараж в склад наркотиков (видео)

Полиция Мурманска задержала мужчину, намеревавшегося продать 620 граммов мефедрона

В Ленинском округе Мурманска оперативники задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления.

В арендованном гражданином гараже полиция нашла и изъяла 7 свертков и 3 пакетика с веществом светлого цвета. Исследование показало, что содержимое – синтетический наркотик мефедрон массой свыше 620 граммов.

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«Установлено, что задержанный по указанию неустановленного куратора, полученному в одном из мессенджеров, забрал партию запрещенного вещества из тайника в Санкт-Петербурге. После чего он перевез “синтетику” в Мурманск, чтобы сбыть бесконтактным способом через закладки», – сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, подозреваемый заключен под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
11.02.2024
Фото:МВД Медиа
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